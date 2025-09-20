Магуайр про «МЮ»: «Схему легко критиковать, поскольку мы не побеждаем. Если ты хороший футболист, можешь играть в любой формации»

Харри Магуайр отреагировал на критику схемы «Манчестер Юнайтед».

«Систему легко критиковать, потому что мы не побеждаем. У нас не фиксированная схема. Во многих фазах мы играем в четыре защитника.

Мы довольны с тех пор, как пришел тренер [Аморим]. Систему легко внедрить, но ее выполнение зависит от игроков.

Если ты хороший футболист, ты можешь играть в любой формации», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».