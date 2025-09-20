Рубен Аморим: «Если я не выиграю, люди скажут, что я должен уйти. Но это не моя ответственность, а дело руководства. У Фергюсона одна игра изменила историю»

Рубен Аморим высказался о своем положении в «Манчестер Юнайтед».

«Понимаю, что если я не выиграю, люди скажут, что я должен уйти. Но это не моя ответственность. Это дело руководства.

Я буду бороться изо всех сил, чтобы и дальше мечтать. Хочу тренировать этот клуб. Никогда не знаешь. Так было с Алексом Фергюсоном : одна игра изменила историю. Поэтому я просто борюсь каждый день.

Следующая игра изменит мою историю. Это моя работа. Когда придет время – это не мое решение. Так что я не беспокоюсь. И со мной все будет хорошо.

Но я буду бороться каждый день. Потому что это моя мечта. Это единственный клуб, который я хочу тренировать. И я буду бороться до конца.

Тем не менее когда придет конец, я ничего не смогу поделать с этим», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед ».