Рубен Аморим: «Если я не выиграю, люди скажут, что я должен уйти. Но это не моя ответственность, а дело руководства. У Фергюсона одна игра изменила историю»
Рубен Аморим высказался о своем положении в «Манчестер Юнайтед».
«Понимаю, что если я не выиграю, люди скажут, что я должен уйти. Но это не моя ответственность. Это дело руководства.
Я буду бороться изо всех сил, чтобы и дальше мечтать. Хочу тренировать этот клуб. Никогда не знаешь. Так было с Алексом Фергюсоном: одна игра изменила историю. Поэтому я просто борюсь каждый день.
Следующая игра изменит мою историю. Это моя работа. Когда придет время – это не мое решение. Так что я не беспокоюсь. И со мной все будет хорошо.
Но я буду бороться каждый день. Потому что это моя мечта. Это единственный клуб, который я хочу тренировать. И я буду бороться до конца.
Тем не менее когда придет конец, я ничего не смогу поделать с этим», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?3552 голоса
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости