Погребняк о Марио: «Легенда ЦСКА. Классный правый защитник, сейчас таких мало»

Павел Погребняк высоко отозвался о Марио Фернандесе, завершившим карьеру.

В пятницу 35-летний защитник объявил о завершении карьеры.

«Это легенда ЦСКА . Он хорошо себя проявил в сборной России на чемпионате мира. Классный правый защитник. Сейчас таких мало», – сказал экс-форвард сборной России.