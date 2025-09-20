Марио Фернандес о завершении карьеры: «Мое тело не соответствует ритму профессионального футбола. Но я хотел бы в нем остаться – в роли спортивного директора или тренера»

Марио Фернандес объяснил свое решение завершить карьеру футболиста.

– Почему решили все-таки официально завершить карьеру?

– У меня была очень серьезная травма, мне сделали операцию. Долгое время был без команды и не играл на профессиональном уровне. Сейчас мое тело больше не соответствует ритму профессионального футбола. Взвесив все за и против, я решил завершить профессиональную карьеру.

– Что можете сказать, оглянувшись назад?

– Я невероятно счастлив, что у меня так отлично все сложилось. Благодарен Богу за такую карьеру. А также семье, болельщикам и всем людям, которые меня окружали на протяжении всего пути.

– Чем вы собираетесь заняться теперь?

– Я хотел бы остаться работать в футболе. Рассмотрю возможность стать спортивным директором или помощником главного тренера, – сказал 35-летний экс-защитник ЦСКА , «Зенита » и сборной России.