Марио Фернандес о завершении карьеры: «Мое тело не соответствует ритму профессионального футбола. Но я хотел бы в нем остаться – в роли спортивного директора или тренера»
– Почему решили все-таки официально завершить карьеру?
– У меня была очень серьезная травма, мне сделали операцию. Долгое время был без команды и не играл на профессиональном уровне. Сейчас мое тело больше не соответствует ритму профессионального футбола. Взвесив все за и против, я решил завершить профессиональную карьеру.
– Что можете сказать, оглянувшись назад?
– Я невероятно счастлив, что у меня так отлично все сложилось. Благодарен Богу за такую карьеру. А также семье, болельщикам и всем людям, которые меня окружали на протяжении всего пути.
– Чем вы собираетесь заняться теперь?
– Я хотел бы остаться работать в футболе. Рассмотрю возможность стать спортивным директором или помощником главного тренера, – сказал 35-летний экс-защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России.