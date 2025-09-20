Марио Фернандес: «Ушел в «Зенит» потому, что ЦСКА не хотел моего возвращения. Понимаю эмоции болельщиков, но моя семья и я знаем правду, одному Богу известно, что произошло»

Марио Фернандес объяснил решение поиграть за «Зенит» после выступлений за ЦСКА.

– Многие болельщики ЦСКА вас недолюбливают. Переживаете по этому поводу?

– Понимаю болельщиков ЦСКА и их эмоции в свой адрес. Не собираюсь говорить плохого о клубе или о ком-либо еще.

Я ушел в «Зенит » потому, что ЦСКА не хотел моего возвращения. Когда шли переговоры, проинформировал клуб, что получил предложение от «Зенита». И даже несмотря на это, там не хотели завершить сделку.

Но я не собираюсь ни от чего защищаться. Моя семья и я знаем правду, и, самое главное, одному Богу известно, что произошло. Люди, которые работали со мной в России, знают меня, и для меня это главное, – сказал завершивший карьеру экс-защитник сборной России.