Марио Фернандес: «Дуглас очень любит Россию, но всегда давал понять, что мечтает играть за Бразилию. Желаю ему попасть на ЧМ»

Марио Фернандес высказался о ситуации со спортивным гражданством Дугласа Сантоса.

– Недавно Дуглас Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Можете его понять?

– Дуглас является моим другом. Он великий человек и капитан, лучший защитник, которого я видел в России. Он очень любит эту страну, но всегда давал понять, что его мечта – играть за сборную Бразилии. Дуглас заслужил этого своей игрой за «Зенит ». Желаю ему попасть на чемпионат мира-2026, – сказал экс-защитник сборной России.