Марио Фернандес: «Россия – прекрасная страна. Кто знает, может, мы с семьей обязательно вернемся сюда»
Марио Фернандес высоко отозвался о России.
– Часто вспоминаете Россию?
– Да, Россия это прекрасная страна. Очень благодарен ей и ее жителям! Кто знает, может быть, мы с семьей обязательно вернемся сюда, – сказал экс-защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России, завершивший карьеру.
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?1859 голосов
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости