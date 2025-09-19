«Серик Беледиеспор» Юрана впервые выиграл два матча подряд. Собщалось о задержках по зарплате в команде

«Серик Беледиеспор» Сергея Юрана впервые выиграл два матча подряд.

Команда под руководством российского специалиста обыграла «Бандырмаспор » (1:0) в 6-м туре Первой турецкой лиги.

Ранее «Серик Беледиеспор» победил «Ыгдыр» (2:1).

Команда на данный момент поднялась на 7-е место в таблице, набрав 10 очков.

Сегодня появилась информация , что футболисты и персонал турецкого клуба, 50% акций которого летом приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов, столкнулись с двухмесячной задержкой зарплаты.