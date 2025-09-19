«Серик Беледиеспор» Юрана впервые выиграл два матча подряд. Собщалось о задержках по зарплате в команде
«Серик Беледиеспор» Сергея Юрана впервые выиграл два матча подряд.
Команда под руководством российского специалиста обыграла «Бандырмаспор» (1:0) в 6-м туре Первой турецкой лиги.
Ранее «Серик Беледиеспор» победил «Ыгдыр» (2:1).
Команда на данный момент поднялась на 7-е место в таблице, набрав 10 очков.
Сегодня появилась информация, что футболисты и персонал турецкого клуба, 50% акций которого летом приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов, столкнулись с двухмесячной задержкой зарплаты.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
