Юрана признали тренером тура в Турции: «Мелочь, а приятно. Двух наших парней включили в символическую сборную»

Сергея Юрана признали лучшим тренером тура в 2-м дивизионе Турции.

Об этом рассказал сам тренер «Серик Беледиеспор ».

«У нас был во всех отношениях тяжелый выезд. Ыгдыр находится возле Армении. Добирались с пересадкой в Стамбуле. Спонсор местного клуба — миллиардер, второй год ставит задачу выхода в Суперлигу. Понятно, что и футболисты в команде собраны качественные.

Во втором тайме, когда они физически подсели, мы, наоборот, добавили и сами включили прессинг. Пропустили один, но в ответ забили два, а могли еще и третий забивать. Можно сказать, «обыграли в шахматы». План на игру полностью сработал.

В 5-м туре мы единственные выиграли на выезде. Двух наших парней включили в символическую сборную, а меня тренером тура признали. Как говорится, мелочь, а приятно», — сказал Юран .