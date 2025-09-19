Юрана признали тренером тура в Турции: «Мелочь, а приятно. Двух наших парней включили в символическую сборную»
Сергея Юрана признали лучшим тренером тура в 2-м дивизионе Турции.
Об этом рассказал сам тренер «Серик Беледиеспор».
«У нас был во всех отношениях тяжелый выезд. Ыгдыр находится возле Армении. Добирались с пересадкой в Стамбуле. Спонсор местного клуба — миллиардер, второй год ставит задачу выхода в Суперлигу. Понятно, что и футболисты в команде собраны качественные.
Во втором тайме, когда они физически подсели, мы, наоборот, добавили и сами включили прессинг. Пропустили один, но в ответ забили два, а могли еще и третий забивать. Можно сказать, «обыграли в шахматы». План на игру полностью сработал.
В 5-м туре мы единственные выиграли на выезде. Двух наших парней включили в символическую сборную, а меня тренером тура признали. Как говорится, мелочь, а приятно», — сказал Юран.
