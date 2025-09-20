Аршавин о проблемах со стадионом «Барсы»: «Получается, они не смогли бы играть в РПЛ? Надо быть гибче, в футболе нельзя все делать строго по правилам»

Андрей Аршавин посмотрел на ситуацию со стадионом «Барсы» в контексте Мир РПЛ.

Из‑за проблем в ходе реконструкции «Камп Ноу» каталонцы вынуждены проводить домашние матчи Ла Лиги на «Эстади Йохан Кройфф », вместимость которого составляет 6000 человек. «Барса», таким образом, не выполнила бы требования Мир РПЛ , где необходима 10‑тысячная домашняя арена.

«Получается, что «Барселона » не смогла бы сейчас сыграть в РПЛ.

О чем это нам говорит? О том, что надо быть гибче, и что в футболе нельзя все делать строго по правилам. Если ты будешь руководствоваться только шаблоном, это может не сработать в конкретной ситуации. Нужно быть гибче и разумно принимать решения», – заявил экс-футболист сборной России.