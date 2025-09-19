Рубен Аморим: «Давление в «МЮ» выше, чем в любом другом клубе мира. Мы прогрессируем, но нам нужно побеждать»

Рубен Аморим оценил качество игры «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

Команда под руководством португальского специалиста набрала 4 очка за 4 тура в АПЛ. 20 сентября они дома сыграют с «Челси ».

«Уровень давления в «МЮ», пожалуй, выше, чем в любом другом клубе мира.

Мы хотим побеждать. В прошлом сезоне я сильно критиковал нашу игру, но сейчас мы действуем очень хорошо, вплоть до штрафных – и в защите, и в атаке.

Нам нужно действовать агрессивнее в штрафных, более хладнокровно. В остальном, я думаю, мы прогрессируем и находимся в лучшей форме, чем в прошлом году.

Но нам нужно побеждать. Мы проиграли «Арсеналу» и «Сити». Поражения в начале, особенно после прошлого сезона – это проблема», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .

