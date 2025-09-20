Месси и «Интер Майами» близки к продлению контракта. Осталось согласовать несколько моментов

Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с «Интер Майами».

Переговоры находится на продвинутой стадии, сообщает Фабрицио Романо.

Однако на сегодняшний день сделка еще не закрыта, осталось прояснить несколько моментов, и МЛС должна одобрить условия.

Соглашение может быть заключено в ближайшее время, поскольку переговоры активизировались в последние недели.