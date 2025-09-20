Мак Аллистер о Месси и Роналду: «Криштиану – второй, Лео – лучший, и других таких не будет. Тут и до ЧМ-2022 не о чем было спорить»

Алексис Мак Аллистер ставит Лионеля Месси выше Криштиану Роналду.

– Как ты считаешь, победа Аргентины на ЧМ подвела черту под соперничеством Роналду и Месси?

– Я не думаю, что тут и раньше было о чем спорить, но, возможно, я так говорю из-за того, что я аргентинец.

Я по-настоящему уважаю Криштиану , считаю его вторым среди лучших игроков мира, он был великолепен.

Не хочу, чтобы это прозвучало неуважительно по отношению к нему, но я считаю Месси лучшим и думаю, что других таких футболистов не будет, – сказал хавбек «Ливерпуля ».