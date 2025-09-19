«Если лучший футболист в истории останется еще на какое-то время, это будет отличная новость для МЛС». Маскерано о продлении контракта с Месси
Хавьер Маскерано надеется на продление контракта с Лионелем Месси.
«Я не буду говорить о гипотетических вещах. К тому же не я должен сообщать эту новость. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, как я всегда говорю, потому что считаю, что это отличная новость не только для клуба, но и для МЛС в целом.
Если это произойдет, то возможность рассчитывать на него еще некоторое время станет отличной новостью для американского футбола.
Для команды, для клуба, истории этого клуба это нечто уникальное. Но и для футбола США это будет очень важная новость, потому что лучший футболист в истории останется тут еще на какое-то время», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
