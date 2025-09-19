Асприлья о Ямале: «Замена Месси и Криштиану. У этого парня невероятный талант»

Фаустино Асприлья в восторге от Ламина Ямаля.

«У этого парня невероятный талант. Для его возраста такая игра – это безумие. Он замена Месси и Криштиану .

В матче против «Ньюкасла » «Барселоне» не хватало Ламина . У команды слишком сильная линия атаки», – сказал бывший форвард сборной Колумбии в программе Tot Costa в эфире Catalunya Ràdio.