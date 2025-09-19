Асприлья о Ямале: «Замена Месси и Криштиану. У этого парня невероятный талант»
Фаустино Асприлья в восторге от Ламина Ямаля.
«У этого парня невероятный талант. Для его возраста такая игра – это безумие. Он замена Месси и Криштиану.
В матче против «Ньюкасла» «Барселоне» не хватало Ламина. У команды слишком сильная линия атаки», – сказал бывший форвард сборной Колумбии в программе Tot Costa в эфире Catalunya Ràdio.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
