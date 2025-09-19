Йоахим Лев: «Нойер, вероятно, лучший вратарь всех времен. Он придал футболу новый облик»

Йоахим Лев высоко отозвался о Мануэле Нойере.

«Нойер , вероятно, лучший вратарь всех времен. Он полностью переосмыслил футбол и придал ему совершенно новый облик. Он уже 15 лет входит в абсолютную мировую элиту.

Он превосходит всех остальных как по общей игре, так и в плане личностном. Конечно, Нойер – лучший вратарь», – сказал экс-тренер сборной Германии.