Йоахим Лев: «Нойер, вероятно, лучший вратарь всех времен. Он придал футболу новый облик»
Йоахим Лев высоко отозвался о Мануэле Нойере.
«Нойер, вероятно, лучший вратарь всех времен. Он полностью переосмыслил футбол и придал ему совершенно новый облик. Он уже 15 лет входит в абсолютную мировую элиту.
Он превосходит всех остальных как по общей игре, так и в плане личностном. Конечно, Нойер – лучший вратарь», – сказал экс-тренер сборной Германии.
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?1586 голосов
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости