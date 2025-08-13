Лев «вежливо отказался» от работы в сборной Узбекистана (Bild)
Йоахим Лев отказался возглавить сборную Узбекистана.
По информации Bild, Футбольная ассоциация Узбекистана действительно направляла запрос по поводу 65-летнего специалиста. В процессе также было задействовано посольство Узбекистана в Берлине.
Утверждается, что Лев несколько дней серьезно обдумывал предложение, но в итоге решил «вежливо отказаться».
Сборная Узбекистана квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Команда впервые в своей истории сыграет на мировом первенстве.
Кто выиграет Суперкубок Европы?6358 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости