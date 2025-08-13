Лев «вежливо отказался» от работы в сборной Узбекистана (Bild)

Йоахим Лев отказался возглавить сборную Узбекистана.

По информации Bild, Футбольная ассоциация Узбекистана действительно направляла запрос по поводу 65-летнего специалиста. В процессе также было задействовано посольство Узбекистана в Берлине.

Утверждается, что Лев несколько дней серьезно обдумывал предложение, но в итоге решил «вежливо отказаться».

Сборная Узбекистана квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Команда впервые в своей истории сыграет на мировом первенстве.