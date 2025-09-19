Лев о ЧМ-2026: «Германии нужно снова войти в число лучших в мире, сейчас мы не на этой позиции. Надо внести коррективы и найти решения»
Йоахим Лев не верит в победу сборной Германии на чемпионате мира 2026 года.
«Думаю, нам в Германии иногда приходится переосмысливать некоторые вещи ради будущего. Нам все еще нужно найти какие-то решения, чтобы снова войти в число лучших в мире. Сейчас мы не на этой позиции.
Юлиан [Нагельсманн] – очень инновационный тренер с множеством хороших идей. Команда все еще переживает период трансформации, что не всегда легко. Но Юлиан, его команда и Руди Феллер работают отлично.
Я думаю, они определенно смогут внести некоторые коррективы к чемпионату мира и, надеюсь, проведут хороший турнир», – сказал бывший тренер немецкой сборной в интервью RTL/ntv.
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?129 голосов
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости