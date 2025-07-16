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Йоахим Лев рассматривается на роль консультанта, а не тренера сборной Узбекистана. Некоторые чиновники хотят, чтобы немец возглавил команду (Sport24)

В Узбекистане обсуждается роль для Йоахима Лева в сборной.

По информации Sport24, бывший тренер сборной Германии действительно ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Узбекистана. Однако на данном этапе обсуждается не позиция главного тренера, а роль консультанта.

«Контакт между сторонами существует – Лев открыт к сотрудничеству. Но речь пока не идет о назначении его главным тренером.

Узбекистан предложил ему роль консультанта, который будет курировать подготовку сборной к чемпионату мира», – рассказал источник, близкий к специалисту.

«Внутри УФА нет единой позиции. Некоторые чиновники настаивают на приглашении Лева в качестве главного тренера, считая, что на ЧМ сборной нужен специалист с громким именем.

Но другая часть федерации выступает за сохранение Тимура Кападзе – именно он вывел команду на мундиаль. Сам Кападзе не хочет быть помощником и может уйти, если Лева утвердят во главе команды», – добавил второй собеседник.

Консультации между сторонами продолжаются – обсуждается формат роли Лева в штабе сборной Узбекистана.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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