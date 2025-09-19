  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Аль-Хилаль» вел 3:0 до 78-й минуты, но сыграл 3:3 с «Аль-Ахли». У Малкома 2+1, Тоуни сделал дубль, у Мареза 2 ассиста
2

«Аль-Хилаль» вел 3:0 до 78-й минуты, но сыграл 3:3 с «Аль-Ахли». У Малкома 2+1, Тоуни сделал дубль, у Мареза 2 ассиста

«Аль-Хилаль» упустил победу 3:0 в матче с «Аль-Ахли».

«Аль-Хилаль» вел 3:0 до 78-й минуты в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии благодаря дублю и ассисту Малкома, а также голу Тео Эрнандеса.

Однако затем «Аль-Ахли» начал отыгрываться: на 78-й и 87-й минутах забил Айвен Тоуни. На 91-й минуте счет сравнял Мерих Демирал. Рияд Марез отметился двумя ассистами.

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?1583 голоса
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
logoАль-Хилаль
logoАль-Ахли Джидда
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМалком
logoАйвен Тоуни
logoРияд Марез
logoТео Эрнандес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ткаченко о трансферах ЦСКА: «Бились за Эмболо, за Леонардо из «Аль-Хилаля». Им сложно из-за санкций – не представляете насколько»
13сегодня, 11:55
Лига чемпионов Азии. «Ульсан» обыграл «Чэнду Жунчэн», «Виссел Кобе» разгромил «Шанхай Порт»
817 сентября, 14:08
У «Челси» наибольшие траты на нынешний состав – 1,314 млрд евро. «Ман Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» потратили больше миллиарда, «ПСЖ» и «Реал» в десятке, «Барса» – 15-я (CIES)
7417 сентября, 11:26
Тренер «Зенита» Оливейра об Энрике: «Очень сильный футболист, может стать лучше Малкома. Ждем от него яркий футбол. Все сложно адаптировались, только Клаудиньо засверкал сразу»
615 сентября, 13:47
Главные новости
Деку про ЛЧ: «Барселоне» нужно быть очень сильной, чтобы претендовать на финал. «Ливерпуль» и «Реал» укрепились, «ПСЖ» – невероятная команда. Конкуренты стали лучше»
7 минут назад
Алонсо хочет, чтобы между Винисиусом и Родриго была настоящая конкуренция. Место левого вингера в «Реале» никому не гарантировано
618 минут назад
Лебедев про Ротенберга: «Называли «заряженным». У всех зарплата 8000 рублей – а он на «Крузаке» с охраной. Попович ему так сказал – а Боря: «Ты так не шути, а то на лбу появится красная точка»
2744 минуты назад
«Барселона» сыграет с «Сосьедадом» на «Олимпик Льюис Компанис», скорее всего. Каталонцы надеялись вернуться на «Камп Ноу» на последний матч сентября
255 минут назад
Роналду ответил на критику подкастеров из-за перехода Феликса в саудовскую лигу: «Придурки. Ничего не понимают в футболе, но высказывают мнение»
22сегодня, 19:47
Асприлья о Ямале: «Замена Месси и Криштиану. У этого парня невероятный талант»
16сегодня, 19:46
Пилот «Формулы-1» Сайнс о «Золотом мяче»: «Болею за «Реал», но отдал бы приз Ямалю. Он потрясающий, лучший сейчас»
9сегодня, 19:25
Федорищев покидает должность губернатора Самарской области. С ним уйдут и руководители «Крыльев» (Иван Карпов)
69сегодня, 19:18
Алонсо про сохранение дисквалификации Хейсена: «Я не удивлен. Если ошибка признана, это должно иметь последствия – но их нет»
10сегодня, 19:18
Контрольный пакет акций «Атлетико» может купить американский инвестфонд Apollo. Переговоры на продвинутом этапе
11сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Бетис» победил «Сосьедад» Захаряна, «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барса» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
52 минуты назад
Йоахим Лев: «Нойер, вероятно, лучший вратарь всех времен. Он придал футболу новый облик»
15 минут назад
Чемпионат Италии. «Лечче» уступил «Кальяри», «Ювентус» и «Милан» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
518 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» обыграл «Анже», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
222 минуты назад
Непомнящий про бан Станковича: «Зло должно быть наказано. Это не совсем адекватное поведение для тренера»
833 минуты назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» победил «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет в субботу, «Дортмунд» и «Байер» – в воскресенье
138 минут назад
Ольга Смородская: «Батраков сильнее Головина и Миранчука. Заслуженно самый дорогой российский игрок»
345 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграл 3:3 с «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи в субботу
3сегодня, 20:01
Экс-форвард «Ювентуса» и «Ромы» Вучинич возглавил сборную Черногории вместо Просинечки
3сегодня, 19:58Фото
Писарев о Станковиче: «Удаляйся хоть через игру, но дай понять, во что ты хочешь играть. Уже 3 схемы изменил, у него 4 вингера. Зачем столько, если перешел на игру без вингеров?»
8сегодня, 19:58