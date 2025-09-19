«Аль-Хилаль» вел 3:0 до 78-й минуты, но сыграл 3:3 с «Аль-Ахли». У Малкома 2+1, Тоуни сделал дубль, у Мареза 2 ассиста

«Аль-Хилаль» упустил победу 3:0 в матче с «Аль-Ахли».

«Аль-Хилаль » вел 3:0 до 78-й минуты в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии благодаря дублю и ассисту Малкома , а также голу Тео Эрнандеса .

Однако затем «Аль-Ахли » начал отыгрываться: на 78-й и 87-й минутах забил Айвен Тоуни. На 91-й минуте счет сравнял Мерих Демирал. Рияд Марез отметился двумя ассистами.