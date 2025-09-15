Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
Стартует новый сезон Лиги чемпионов Азии.
В понедельник «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет в гостях с «Аль-Вахдой» из ОАЭ, «Аль-Ахли» Роберто Фирмино примет узбекский «Насаф».
Во вторник «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого встретится на выезде с корейским «Канвоном», «Аль-Хилаль» Малкома проведет домашний матч с катарским «Аль-Духайлем».
Лига чемпионов Азии
1-й тур
15 сентября 13:45, Sharjah Stadium
Не начался
15 сентября 16:00, Al Nahyan Stadium
Не начался
15 сентября 18:15, King Abdullah Sports City
Не начался
15 сентября 18:15, Al-Zawraa Stadium
16 сентября 07:45, AAMI Park
Не начался
16 сентября 10:00, Chuncheon Songam Stadium
Не начался
16 сентября 10:00, Machida Gion Stadium
Не начался
16 сентября 12:15, Chang Arena
Не начался
16 сентября 16:00, Аль-Рашид
Не начался
16 сентября 18:15, Kingdom Arena
Не начался
17 сентября 10:00, Мунсу
Не начался
17 сентября 12:15, SAIC Motor Pudong Arena
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
