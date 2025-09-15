  • Спортс
  • Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник

Стартует новый сезон Лиги чемпионов Азии.

В понедельник «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет в гостях с «Аль-Вахдой» из ОАЭ, «Аль-Ахли» Роберто Фирмино примет узбекский «Насаф».

Во вторник «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого встретится на выезде с корейским «Канвоном», «Аль-Хилаль» Малкома проведет домашний матч с катарским «Аль-Духайлем».

Лига чемпионов Азии

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов Азии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
