Ткаченко о трансферах ЦСКА: «Бились за Эмболо, за Леонардо из «Аль-Хилаля». Им сложно из-за санкций – не представляете насколько»

Герман Ткаченко оценил трансферную кампанию ЦСКА.

– У ЦСКА уже долгое время происходит забег, в котором у них на обеих ногах висят гири. Ты даже не представляешь, насколько им сложно из-за санкционных ограничений.

То, что они сделали, выглядит интересно. Таланта в этой команде точно много. То, что несколько игроков взяты в аренду, хорошо, нет риска обременения. Но я по-прежнему сторонник позиции «Меньше, но лучше». Хотя хорошего много: продажи, попадание в тренера, Матеус Алвес . Да и просто сам факт покупок в их ситуации уже почти подвиг. Поверьте, я знаю.

Мне кажется, им не хватает нападающего. Неслучайно ЦСКА бился за Бреэля Эмболо , за Маркоса Леонардо из «Аль-Хилаля».

– Маркос Леонардо же очень дорогой игрок.

– А что, Сергей Пиняев – дешевый игрок? У ЦСКА есть деньги, – сказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко в интервью Спортсу’‘.

Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2025-м?

