  • У «Челси» наибольшие траты на нынешний состав – 1,314 млрд евро. «Ман Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» потратили больше миллиарда, «ПСЖ» и «Реал» в десятке, «Барса» – 15-я (CIES)
У «Челси» наибольшие траты на нынешний состав – 1,314 млрд евро. «Ман Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» потратили больше миллиарда, «ПСЖ» и «Реал» в десятке, «Барса» – 15-я (CIES)

«Челси» потратил больше всех на текущий состав.

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил список из 100 клубов мира, потративших больше всего средств на формирование нынешних составов команд (включая бонусы, вне зависимости от фактической выплаты, и аренды с оплатой).

«Челси» занял 1-е место с общими инвестициями в размере 1,314 млрд евро. «Манчестер Сити» (1,128 млрд евро) и «Манчестер Юнайтед» (1,071 млрд) замыкают первую тройку.

По сравнению с прошлым годом суммы, вложенные десятью клубами, потратившими больше всего на текущие составы, выросли на 15% (с 8,44 до 9,67 млрд). 

Топ-20 команд по тратам выглядит следующим образом:

1. «Челси» – 1,314 млрд евро;

2. «Манчестер Сити» – 1,128 млрд евро;

3. «Манчестер Юнайтед» – 1,071 млрд евро;

4. «Ливерпуль» – 1,065 млрд евро;

5. «Арсенал» – 1,001 млрд евро;

6. «Тоттенхэм» – 974 млн евро;

7. «ПСЖ» – 873 млн евро;

8. «Реал» – 854 млн евро;

9. «Ньюкасл» – 816 млн евро;

10. «Атлетико» – 572 млн евро;

11. «Ноттингем Форест» – 508 млн евро;

12. «Ювентус» – 503 млн евро;

13. «Бавария» – 496 млн евро;

14. «Вест Хэм» – 494 млн евро;

15. «Барселона» – 463 млн евро;

16. «Наполи» – 456 млн евро;

17. «Аль-Хилаль» – 451 млн евро;

18. «Лейпциг» – 434 млн евро;

19. «Астон Вилла» – 427 млн евро;

20. «Брентфорд» – 418 млн евро. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CIES
