У «Челси» наибольшие траты на нынешний состав – 1,314 млрд евро. «Ман Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» потратили больше миллиарда, «ПСЖ» и «Реал» в десятке, «Барса» – 15-я (CIES)
Международный центр спортивных исследований (CIES) представил список из 100 клубов мира, потративших больше всего средств на формирование нынешних составов команд (включая бонусы, вне зависимости от фактической выплаты, и аренды с оплатой).
«Челси» занял 1-е место с общими инвестициями в размере 1,314 млрд евро. «Манчестер Сити» (1,128 млрд евро) и «Манчестер Юнайтед» (1,071 млрд) замыкают первую тройку.
По сравнению с прошлым годом суммы, вложенные десятью клубами, потратившими больше всего на текущие составы, выросли на 15% (с 8,44 до 9,67 млрд).
Топ-20 команд по тратам выглядит следующим образом:
1. «Челси» – 1,314 млрд евро;
2. «Манчестер Сити» – 1,128 млрд евро;
3. «Манчестер Юнайтед» – 1,071 млрд евро;
4. «Ливерпуль» – 1,065 млрд евро;
5. «Арсенал» – 1,001 млрд евро;
6. «Тоттенхэм» – 974 млн евро;
7. «ПСЖ» – 873 млн евро;
8. «Реал» – 854 млн евро;
9. «Ньюкасл» – 816 млн евро;
10. «Атлетико» – 572 млн евро;
11. «Ноттингем Форест» – 508 млн евро;
12. «Ювентус» – 503 млн евро;
13. «Бавария» – 496 млн евро;
14. «Вест Хэм» – 494 млн евро;
15. «Барселона» – 463 млн евро;
16. «Наполи» – 456 млн евро;
17. «Аль-Хилаль» – 451 млн евро;
18. «Лейпциг» – 434 млн евро;
19. «Астон Вилла» – 427 млн евро;
20. «Брентфорд» – 418 млн евро.