Ольга Смородская: «Батраков сильнее Головина и Миранчука. Заслуженно самый дорогой российский игрок»
Ольга Смородская высоко отозвался об Алексее Батракове.
Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в Мир РПЛ. Цена Батракова выросла на 11 миллионов евро – до 23.
«Он заслуженно сейчас самый дорогой российский игрок. Батраков — абсолютный лидер. Он сильнее Головина и Миранчука», – сказала экс-президент «Локомотива».
В сезоне-2025/26 Батраков в 11 матчах во всех турнирах забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
