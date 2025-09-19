  • Спортс
Ольга Смородская: «Батраков сильнее Головина и Миранчука. Заслуженно самый дорогой российский игрок»

Ольга Смородская высоко отозвался об Алексее Батракове.

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в Мир РПЛ. Цена Батракова выросла на 11 миллионов евро – до 23.

«Он заслуженно сейчас самый дорогой российский игрок. Батраков — абсолютный лидер. Он сильнее Головина и Миранчука», – сказала экс-президент «Локомотива».

В сезоне-2025/26 Батраков в 11 матчах во всех турнирах забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

