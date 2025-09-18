Батраков о книгах: «Не многое меня цепляет, из последнего назвал бы «Скорбь Сатаны». Многие футболисты моего поколения ни разу не держали книгу в руках? Это не так»

Алексей Батраков ответил на вопрос о чтении книг.

– Недавно министр спорта затронул тему чтения книг футболистами. Вы книги читаете?

– Стараюсь. Но не многое меня цепляет. Из последнего назвал бы «Скорбь Сатаны» Марии Корелли.

Но то, что многие футболисты моего поколения будто бы ни разу не держали книгу в руках, – это не так. И в моем поколении много начитанных футболистов. Например, Даня Зорин, который играет в «Спартаке» и молодежной сборной России. Он, если не ошибаюсь, окончил школу с золотой медалью. Еще Руслана Литвинова из того же «Спартака» назову, – сказал полузащитник «Локомотива».