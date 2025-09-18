Батраков о Карпине: «Требовательный. Харизматичный. Живой. Запомнились его слова: «Это Зидан? А я – Карпин. Ну и?» В этом весь он»

Алексей Батраков охарактеризовал Валерия Карпина.

– Карпин – какой?

– Требовательный. Харизматичный. Живой. Мне запомнилось интервью, где он рассказывал о противостоянии с Зиданом. «Это Зидан? А я – Карпин. Ну и?» Наверное, в этом весь он.

– Вы посмотрели тот эпизод с Зиданом из матча сборных Франции и России 1999 года?

– Да. На поле любой забыл бы, кто такой Зидан. Потому что там нет ни кумиров, ни друзей, – сказал полузащитник «Локомотива » и сборной России.