Член совдира «Локо» Филатов продал бы Батракова за 20 млн евро: «Жили же как-то без него раньше. На эти деньги можно много игроков купить качественных»

Член совета директоров «Локомотива» допустил продажу Алексея Батракова.
– 25 миллионов евро за Батракова – подходящая цена или он стоит дороже?
– Чем больше за него дадут, тем лучше. Дадут 25 – значит, 25, надо торговаться.
– Если зимой за ним придет топ-клуб, «Локомотив» отдаст?
– Если дадут 20 миллионов, я бы отдал. Лично мое мнение.
– Справится ли «Локомотив» без него?
– Жили же как-то без него раньше. Нужно все брать в расчет, 20 миллионов если получить за Лешу – можно много игроков купить качественных, – сказал Валерий Филатов.
