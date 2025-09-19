Член совдира «Локо» Филатов продал бы Батракова за 20 млн евро: «Жили же как-то без него раньше. На эти деньги можно много игроков купить качественных»

Член совета директоров «Локомотива» допустил продажу Алексея Батракова.

– 25 миллионов евро за Батракова – подходящая цена или он стоит дороже?

– Чем больше за него дадут, тем лучше. Дадут 25 – значит, 25, надо торговаться.

– Если зимой за ним придет топ-клуб, «Локомотив» отдаст?

– Если дадут 20 миллионов, я бы отдал. Лично мое мнение.

– Справится ли «Локомотив» без него?

– Жили же как-то без него раньше. Нужно все брать в расчет, 20 миллионов если получить за Лешу – можно много игроков купить качественных, – сказал Валерий Филатов .