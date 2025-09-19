Писарев о Станковиче: «Удаляйся хоть через игру, но дай понять, во что ты хочешь играть. Уже 3 схемы изменил, у него 4 вингера. Зачем столько, если перешел на игру без вингеров?»
Николай Писарев высказался о Деяне Станковиче.
В пятницу стало известно, что тренер красно-белых дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).
«Удаляйся хоть через игру, но дай нам [футболистам] понять, во что ты хочешь играть. Деян уже три схемы изменил, у него четыре вингера. Зачем столько, если перешел на игру без вингеров? Станкович из Маркиньоса сделал крайнего латераля. Кто от этого выигрывает?
Он до сих пор в поиске. Станкович в матче с «Ростовом» укрепил центр обороны. Зачем? Просто взял и проиграл матч. Пусть он по‑тренерски покажет, что он не эмоциональный, а тактически грамотный специалист», – сказал тренер сборной России
«Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в таблице чемпионата России.
