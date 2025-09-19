Павел Погребняк: «Станкович дает результат. Если его уволить, кого пригласить? Моуринью и Флика привезти не получится»

Павел Погребняк высказался о возможном уходе Деяна Станковича из «Спартака».

Сегодня стало известно, что тренер красно-белых дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).

«Если уволить Станковича , не понимаю, кого клуб может пригласить вместо него с таким статусом и с такой харизмой? Пока что он дает результат. Условных Моуринью или Флика не получится привезти, поэтому Станкович является хорошей кандидатурой», – заявил экс-форвард «Зенита».