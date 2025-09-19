  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Павел Погребняк: «Станкович дает результат. Если его уволить, кого пригласить? Моуринью и Флика привезти не получится»
17

Павел Погребняк: «Станкович дает результат. Если его уволить, кого пригласить? Моуринью и Флика привезти не получится»

Павел Погребняк высказался о возможном уходе Деяна Станковича из «Спартака».

Сегодня стало известно, что тренер красно-белых дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).

«Если уволить Станковича, не понимаю, кого клуб может пригласить вместо него с таким статусом и с такой харизмой? Пока что он дает результат. Условных Моуринью или Флика не получится привезти, поэтому Станкович является хорошей кандидатурой», – заявил экс-форвард «Зенита». 

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?1576 голосов
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoПавел Погребняк
logoХанс-Дитер Флик
logoЖозе Моуринью
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава КДК Григорьянц: «Мне кажется, есть два разных Станковича. Тот, который был на заседании, адекватен»
19сегодня, 18:48
Зампред Госдумы Жуков за увольнение Станковича: «При таком составе нет вразумительной игры – это же ненормально. В большинстве матчей абсолютно невнятный футбол. Игроки не знают, что делать»
9сегодня, 17:59
Генсек РФС Митрофанов о дисквалификации Станковича: «Решение принято строго в рамках закона»
4сегодня, 17:32
Главные новости
Деку про ЛЧ: «Барселоне» нужно быть очень сильной, чтобы претендовать на финал. «Ливерпуль» и «Реал» укрепились, «ПСЖ» – невероятная команда. Конкуренты стали лучше»
5 минут назад
Алонсо хочет, чтобы между Винисиусом и Родриго была настоящая конкуренция. Место левого вингера в «Реале» никому не гарантировано
616 минут назад
Лебедев про Ротенберга: «Называли «заряженным». У всех зарплата 8000 рублей – а он на «Крузаке» с охраной. Попович ему так сказал – а Боря: «Ты так не шути, а то на лбу появится красная точка»
2642 минуты назад
«Барселона» сыграет с «Сосьедадом» на «Олимпик Льюис Компанис», скорее всего. Каталонцы надеялись вернуться на «Камп Ноу» на последний матч сентября
253 минуты назад
Роналду ответил на критику подкастеров из-за перехода Феликса в саудовскую лигу: «Придурки. Ничего не понимают в футболе, но высказывают мнение»
21сегодня, 19:47
Асприлья о Ямале: «Замена Месси и Криштиану. У этого парня невероятный талант»
16сегодня, 19:46
Пилот «Формулы-1» Сайнс о «Золотом мяче»: «Болею за «Реал», но отдал бы приз Ямалю. Он потрясающий, лучший сейчас»
9сегодня, 19:25
Алонсо про сохранение дисквалификации Хейсена: «Я не удивлен. Если ошибка признана, это должно иметь последствия – но их нет»
10сегодня, 19:18
Федорищев покидает должность губернатора Самарской области. С ним уйдут и руководители «Крыльев» (Иван Карпов)
69сегодня, 19:18
Контрольный пакет акций «Атлетико» может купить американский инвестфонд Apollo. Переговоры на продвинутом этапе
11сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Йоахим Лев: «Нойер, вероятно, лучший вратарь всех времен. Он придал футболу новый облик»
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Лечче» уступил «Кальяри», «Ювентус» и «Милан» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
516 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» обыграл «Анже», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
220 минут назад
«Аль-Хилаль» вел 3:0 до 78-й минуты, но сыграл 3:3 с «Аль-Ахли». У Малкома 2+1, Тоуни сделал дубль, у Мареза 2 ассиста
223 минуты назад
Непомнящий про бан Станковича: «Зло должно быть наказано. Это не совсем адекватное поведение для тренера»
831 минуту назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» победил «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет в субботу, «Дортмунд» и «Байер» – в воскресенье
136 минут назад
Ольга Смородская: «Батраков сильнее Головина и Миранчука. Заслуженно самый дорогой российский игрок»
343 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграл 3:3 с «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи в субботу
3сегодня, 20:01
Экс-форвард «Ювентуса» и «Ромы» Вучинич возглавил сборную Черногории вместо Просинечки
3сегодня, 19:58Фото
Писарев о Станковиче: «Удаляйся хоть через игру, но дай понять, во что ты хочешь играть. Уже 3 схемы изменил, у него 4 вингера. Зачем столько, если перешел на игру без вингеров?»
8сегодня, 19:58