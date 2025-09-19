Роналду ответил на критику подкастеров из-за перехода Феликса в саудовскую лигу: «Придурки. Ничего не понимают в футболе, но высказывают мнение»
Криштиану Роналду жестко отреагировал на критику Жоау Феликса.
Форвард «Аль-Насра» оставил комментарий под фрагментом подкаста Chuveirinho, где раскритиковали решение Феликса перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
«Придурки. Они ничего не понимают в футболе, а высказывают свое мнение», – написал Роналду в комментариях.
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Chuveirinho
