Пеп о Холанде: «Роналду, Месси, ван Нистелрой, Левандовски – Эрлинг среди них. Если продолжит в таком ритме, то может побить рекорд по голам в ЛЧ»

Пеп Гвардиола считает, что Эрлинг Холанд способен побить рекорд ЛЧ по голам.

«Манчестер Сити » обыграл «Наполи» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0). Холанд забил 50-й гол в турнире.

«Что могу сказать? Его цифры говорят сами за себя, это счастье – иметь его в команде. Могу только поздравить его.

[Руд] ван Нистелрой и [Роберт ] Левандовски, два монстра – Криштиану [Роналду] и Лионель [Месси]. Эрлинг – среди них.

С точки зрения голов он невероятен. Не сомневаюсь, что он сможет играть еще 10 лет. Если продолжит в таком ритме, то безусловно [он может побить рекорд по голам в ЛЧ Роналду – 140].

Это вопрос количества сыгранных матчей, опыта, более важных голов и также его менталитета», – сказал главный тренер «Ман Сити».