Пилот «Формулы-1» Сайнс о «Золотом мяче»: «Болею за «Реал», но отдал бы приз Ямалю. Он потрясающий, лучший сейчас»

Карлос Сайнс считает, что Ламин Ямаль заслужил «Золотой мяч».

«Я болею за «Реал Мадрид », но отдал бы приз Ямалу . Чтобы люди видели, что не нужно впадать в крайность.

Он из «Барсы», но также играет за сборную. Он потрясающий. Какая разница, надо отдать ему. Он сейчас лучший», – сказал пилот «Формулы-1» в эфире DAZN.

Испанский гонщик выступает за британскую команду «Уильямс».