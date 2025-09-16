Ямаль не сыграет с «Ньюкаслом» из-за травмы паха

Ламин Ямаль не сыграет с «Ньюкаслом» из-за повреждения.

Ранее вингер «Барселоны» пропустил матч с «Валенсией» в 4-м туре Ла Лиги (6:0) из-за дискомфорта в области паха. Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик заявил , что футболист играл за сборную Испании , испытывая боль.

В четверг сине-гранатовые сыграют на выезде с «Ньюкаслом » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает The Athletic, Ямаль пропустит игру из-за травмы паха.