Ямаль не сыграет с «Ньюкаслом» из-за травмы паха
Ламин Ямаль не сыграет с «Ньюкаслом» из-за повреждения.
Ранее вингер «Барселоны» пропустил матч с «Валенсией» в 4-м туре Ла Лиги (6:0) из-за дискомфорта в области паха. Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик заявил, что футболист играл за сборную Испании, испытывая боль.
В четверг сине-гранатовые сыграют на выезде с «Ньюкаслом» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Как сообщает The Athletic, Ямаль пропустит игру из-за травмы паха.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
