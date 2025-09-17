Ямаль не попал в заявку «Барсы» на игру с «Ньюкаслом». Участие в матчах с «Хетафе» и «Овьедо» под вопросом из-за травмы паха

Ламин Ямаль не сыграет с «Ньюкаслом».

Вингер не попал в заявку «Барселоны» на сегодняшний матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Ранее Ямаль из-за повреждения паха пропустил матч с «Валенсией» в Ла Лиге . Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил , что Ламин играл за сборную Испании , испытывая боль.

Mundo Deportivo сообщает , что участие Ямаля в матчах Ла Лиги с «Хетафе » и «Овьедо » также находится под вопросом. Игры пройдут, соответственно, 21 и 25 сентября.