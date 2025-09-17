Ямаль не попал в заявку «Барсы» на игру с «Ньюкаслом». Участие в матчах с «Хетафе» и «Овьедо» под вопросом из-за травмы паха
Ламин Ямаль не сыграет с «Ньюкаслом».
Вингер не попал в заявку «Барселоны» на сегодняшний матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Ранее Ямаль из-за повреждения паха пропустил матч с «Валенсией» в Ла Лиге. Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что Ламин играл за сборную Испании, испытывая боль.
Mundo Deportivo сообщает, что участие Ямаля в матчах Ла Лиги с «Хетафе» и «Овьедо» также находится под вопросом. Игры пройдут, соответственно, 21 и 25 сентября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
