Лещенко о предложении переименовать трофей имени Яшина: «Английские ястребы не могут успокоиться. Глупость, иначе и сказать нельзя»

Лев Лещенко прокомментировал предложение переименовать трофей имени Яшина.

Ранее появилась информация, что представители Англии в кулуарах исполкома УЕФА предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.

«Вмешалась политика. Против нас активно работает система – не только в политике, но и в культуре.

Английские ястребы по-прежнему не могут успокоиться. Не факт, что их предложение примут. Есть разумные люди в УЕФА и общественных организациях, они поймут, что эта инициатива не имеет к спорту отношения.

Как можно отменить имена Пеле , Марадоны , Яшина? Существует масса призов в их честь. А отмена – это глупость. Иначе сказать и нельзя», – сказал народный артист России и болельщик «Динамо ».