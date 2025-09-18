Лещенко о предложении переименовать трофей имени Яшина: «Английские ястребы не могут успокоиться. Глупость, иначе и сказать нельзя»
Лев Лещенко прокомментировал предложение переименовать трофей имени Яшина.
Ранее появилась информация, что представители Англии в кулуарах исполкома УЕФА предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.
«Вмешалась политика. Против нас активно работает система – не только в политике, но и в культуре.
Английские ястребы по-прежнему не могут успокоиться. Не факт, что их предложение примут. Есть разумные люди в УЕФА и общественных организациях, они поймут, что эта инициатива не имеет к спорту отношения.
Как можно отменить имена Пеле, Марадоны, Яшина? Существует масса призов в их честь. А отмена – это глупость. Иначе сказать и нельзя», – сказал народный артист России и болельщик «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
