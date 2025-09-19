Павел Погребняк: «Хочу поддержать Станковича. Нравятся его эмоции и стиль. Это лучше, чем стоять как камень с руками в карманах»

  • Спортс
Павел Погребняк поддержал Деяна Станковича на фоне дисквалификации.

Главный тренер красно-белых дисквалифицирован до 19 октября на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубка России за нецензурные выражения в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2).

«Я бы хотел поддержать Станковича. Мне нравятся его эмоции и его стиль.

Он переживает за команду, руководит ей и не соглашается с чем-то. Это лучше, чем просто стоять как камень с руками в карманах.

Надеюсь, скоро его увидим на бровке. «Спартаку» его будет не хватать», – заявил бывший нападающий сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoДеян Станкович
дисквалификации
logoПавел Погребняк
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
