Павел Погребняк: «Хочу поддержать Станковича. Нравятся его эмоции и стиль. Это лучше, чем стоять как камень с руками в карманах»

Павел Погребняк поддержал Деяна Станковича на фоне дисквалификации.

Главный тренер красно-белых дисквалифицирован до 19 октября на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубка России за нецензурные выражения в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2).

«Я бы хотел поддержать Станковича . Мне нравятся его эмоции и его стиль.

Он переживает за команду, руководит ей и не соглашается с чем-то. Это лучше, чем просто стоять как камень с руками в карманах.

Надеюсь, скоро его увидим на бровке. «Спартаку » его будет не хватать», – заявил бывший нападающий сборной России.