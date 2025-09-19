  • Спортс
  • Пономарев о Станковиче: «Провоцирует, чтобы «Спартак» расторг с ним договор и выплатил компенсацию. Понимает, что его скоро уволят»
Пономарев о Станковиче: «Провоцирует, чтобы «Спартак» расторг с ним договор и выплатил компенсацию. Понимает, что его скоро уволят»

Владимир Пономарев прокомментировал поведение Деяна Станковича в «Спартаке».

Сегодня стало известно, что тренер красно-белых дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).

«Думаю, он сам понимает, что его скоро уволят. Поэтому и ведет себя соответствующим образом: провоцирует, чтобы с ним расторгли договор и выплатили компенсацию. Сейчас его на месяц дисквалифицировал КДК.

Сам он, конечно, предлагать расторжение контракта не будет. А вот если ему предложат – тогда получит компенсацию за оставшийся срок контракта. Вот и весь результат его действий.

Менять тренера в начале сезона, возможно, было бы правильно. «Спартак» – это лицо российского футбола, и клуб не имеет права показывать такую игру и находиться в таком положении. Тем более с тренером, который позволяет себе нецензурную лексику, неприличные жесты и так далее.

Нужно вести себя солиднее и искать более серьезного специалиста», – сказал бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев.

«Спартак» о дисквалификации Станковича: «Месяц – очень серьезный срок. Команда под ударом»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
Р-Спорт
logoДеян Станкович
logoСпартак
Владимир Алексеевич Пономарев
logoпремьер-лига Россия
