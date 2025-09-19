Губерниев о дисквалификации Станковича: «Деяна быстро выгонят. «Спартак» без него будет выглядеть значительно лучше»

Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Деяна Станковича.

Сегодня стало известно , что тренер красно-белых дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2).

«Дисквалификация справедливая. Думаю, после нее Деяна быстро выгонят. Но здесь ситуация в другом!

Поскольку Станкович до сих пор не завел кота, который мог бы своим присутствием, волнами радости и урчанием снять стресс тренера и вообще немножко успокоить нервную систему и направить на путь истинный, то теперь его выгонят, и кота при этом у него не будет…

Чему быть, тому не миновать. Если бы успел, мог бы вчера завести, но он, по моей информации, этого не сделал.

Думаю, что сейчас «Спартак » без Станковича будет выглядеть значительно лучше. А что будет делать менеджмент дальше – посмотрим», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

«Спартак» о дисквалификации Станковича: «Месяц – очень серьезный срок. Команда под ударом»