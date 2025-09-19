Губерниев о дисквалификации Станковича: «Деяна быстро выгонят. «Спартак» без него будет выглядеть значительно лучше»
Сегодня стало известно, что тренер красно-белых дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2).
«Дисквалификация справедливая. Думаю, после нее Деяна быстро выгонят. Но здесь ситуация в другом!
Поскольку Станкович до сих пор не завел кота, который мог бы своим присутствием, волнами радости и урчанием снять стресс тренера и вообще немножко успокоить нервную систему и направить на путь истинный, то теперь его выгонят, и кота при этом у него не будет…
Чему быть, тому не миновать. Если бы успел, мог бы вчера завести, но он, по моей информации, этого не сделал.
Думаю, что сейчас «Спартак» без Станковича будет выглядеть значительно лучше. А что будет делать менеджмент дальше – посмотрим», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
«Спартак» о дисквалификации Станковича: «Месяц – очень серьезный срок. Команда под ударом»