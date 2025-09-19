  • Спортс
  • Титов о «Спартаке»: «Непонятно, что идет не так. Мне это очень больно и неприятно. Коллектив, тренерский штаб, руководство – в чем проблема?»
Титов о «Спартаке»: «Непонятно, что идет не так. Мне это очень больно и неприятно. Коллектив, тренерский штаб, руководство – в чем проблема?»

Егор Титов не понимает, в чем состоит проблема «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Сегодня покупаются новые иностранцы, и мы видим, что что-то идет не так. Поэтому у меня вопрос: что идет не так? В чем проблема? Коллектив, тренерский штаб, руководство – что идет не так?

Мне это очень больно и неприятно. И я имею право это говорить, потому что я воспитанник «Спартака». Я знаю, что такое «Спартак», и я отдал и отдаю очень много времени, сил и эмоций, болея за эту команду. И мне непонятно, что идет не так», – сказал бывший капитан красно-белых.

«Спартак» после восьми туров Мир РПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Сегодня стало известно, что главный тренер команды Деян Станкович на 1 месяц отстранен от матчей чемпионата и Кубка России за нецензурные выражения в адрес судьи на игре с «Динамо» (2:2).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
