Семин о «Спартаке»: «Нет стабильности в игре и результатах – не только в этом сезоне. Топ-клуб должен держать высокий уровень»
Юрий Семин заявил, что «Спартаку» не хватает стабильности.
Красно-белые делят седьмое место в Мир РПЛ, набрав 12 очков за 8 матчей.
«В игре и результатах «Спартака» нет стабильности. Так происходит не только в этом сезоне.
Топ-клуб должен держать высокий уровень игры на протяжении всего сезона – этим он и отличается от других», – сказал бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
