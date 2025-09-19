  • Спортс
  Семин о «Спартаке»: «Нет стабильности в игре и результатах – не только в этом сезоне. Топ-клуб должен держать высокий уровень»
Семин о «Спартаке»: «Нет стабильности в игре и результатах – не только в этом сезоне. Топ-клуб должен держать высокий уровень»

Юрий Семин заявил, что «Спартаку» не хватает стабильности.

Красно-белые делят седьмое место в Мир РПЛ, набрав 12 очков за 8 матчей.

«В игре и результатах «Спартака» нет стабильности. Так происходит не только в этом сезоне.

Топ-клуб должен держать высокий уровень игры на протяжении всего сезона – этим он и отличается от других», – сказал бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Булыкин о «Спартаке»: «Канчельскис мог бы подойти. Хороший тренер, за словом в карман не лезет, опытный – играл везде»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
