Мостовой о Станковиче: «Зарплата сумасшедшая, жизнь сумасшедшая – живи, наслаждайся. Его поведение – дополнительный хайп для «Спартака». Неделя прошла, а только об этом и говорят»
Александр Мостовой высказался об эмоциональном поведении Деяна Станковича.
«Поведение Станковича – дополнительный хайп для команды. Неделя прошла, а только об этом и говорят.
С одной стороны, такое поведение ненормально. С другой стороны, это эмоции. Ну вот он такой. Не может сдержаться. Может, видит какую-то несправедливость.
А так, что у него плохого? Зарплата сумасшедшая, жизнь сумасшедшая. Живи, наслаждайся», – сказал бывший хавбек «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
