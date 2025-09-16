Мостовой о Станковиче: «Зарплата сумасшедшая, жизнь сумасшедшая – живи, наслаждайся. Его поведение – дополнительный хайп для «Спартака». Неделя прошла, а только об этом и говорят»

Александр Мостовой высказался об эмоциональном поведении Деяна Станковича.

«Поведение Станковича – дополнительный хайп для команды. Неделя прошла, а только об этом и говорят.

С одной стороны, такое поведение ненормально. С другой стороны, это эмоции. Ну вот он такой. Не может сдержаться. Может, видит какую-то несправедливость.

А так, что у него плохого? Зарплата сумасшедшая, жизнь сумасшедшая. Живи, наслаждайся», – сказал бывший хавбек «Спартака ».