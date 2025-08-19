Пономарев о «Спартаке»: «Станковичу не удается построить игру – ни комбинаций, ни интересных решений. Это «бей‑беги». Надо думать о его отставке, пусть занимается здоровьем»

Владимир Пономарев считает, что «Спартаку» нужно подумать об отставке тренера.

Команда Деяна Станковича занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 5 очков после 5 туров.

«Станковичу никак не удается построить игру. Нет никак хорошей фундаментальной командной игры. Так, по большому счету, это «бей‑беги». Ни комбинаций, ни каких‑то интересных решений нет. Ну и, само собой, результат у команды отсутствует.

Стало быть, дело в тренере. Надо думать о его отставке. Да он и сам говорит, что беспокоится о своем здоровье – пусть занимается здоровьем. Вот если не покажет игру и результат в следующем матче, надо будет отправлять в отставку. Более того, он должен сам тогда уходить», – сказал бывший защитник ЦСКА.