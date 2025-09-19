  • Спортс
  Влахович, скорее всего, уйдет из «Ювентуса», несмотря на хорошие отношения с Тудором. Форвард мечтает о «Реале», ему интересны «Барса» и «Бавария»
Влахович, скорее всего, уйдет из «Ювентуса», несмотря на хорошие отношения с Тудором. Форвард мечтает о «Реале», ему интересны «Барса» и «Бавария»

Душан Влахович может покинуть «Ювентус».

По информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер туринцев Игор Тудор высоко ценит Влаховича, но характер отношений между клубом и игроком не изменился.

Ожидается, что до следующего лета нападающий покинет Турин. Серб мечтает играть за «Реал», также ему интересны «Барселона» и «Бавария».

Влахович готов рассмотреть АПЛ, но только в качестве запасной опции. Отмечается, что «Ньюкасл» им интересовался.

Действующее соглашение 25-летнего форварда с «Ювентусом» рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне он забил 4 мяча и сделал голевую передачу в 4 матчах Серии А и Лиги чемпионов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: La Gazzetta dello Sport
