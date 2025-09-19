Рэшфорд, Влахович, Тюрам и Тринкау претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги чемпионов.

Форвард «Барселоны» Маркус Рэшфорд сделал дубль в матче с «Ньюкаслом» (2:1).

Вингер «Спортинга » Франсишку Тринкау забил два гола в матче с «Кайратом» (4:1).

Форвард «Ювентуса » Душан Влахович сделал дубль и голевую передачу в матче с дортмундской «Боруссией» (4:4).

Форвард «Интера» Маркус Тюрам забил два гола в матче с «Аяксом» (2:0).