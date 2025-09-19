Рэшфорд, Влахович, Тюрам и Тринкау претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги чемпионов.
Форвард «Барселоны» Маркус Рэшфорд сделал дубль в матче с «Ньюкаслом» (2:1).
Вингер «Спортинга» Франсишку Тринкау забил два гола в матче с «Кайратом» (4:1).
Форвард «Ювентуса» Душан Влахович сделал дубль и голевую передачу в матче с дортмундской «Боруссией» (4:4).
Форвард «Интера» Маркус Тюрам забил два гола в матче с «Аяксом» (2:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости