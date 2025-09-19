«Барса» в 12-й раз победила английский клуб на выезде в ЛЧ – это рекорд. У «Реала» 9 побед, у «Баварии» – 8

«Барселона» чаще всех обыгрывает английские клубы на выезде в Лиге чемпионов.

«Блауграна» победила «Ньюкасл » (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Всего каталонцы одержали 12 побед над командами из Англии в 28 гостевых матчах турнирах.

Это рекорд по данному показателю. У «Реала » 9 побед на выезде против англичан, а у «Баварии» – 8.