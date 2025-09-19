«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 1-го тура по версии суперкомпьютера Opta. «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Барса» – 4-я, «Сити» – 5-й, «Реал» – 7-й
«Ливерпуль» фаворит ЛЧ после 1-го тура по версии Opta.
Суперкомпьютер вычислил шансы команд на победу в турнире. Самый высокий процент получил «Ливерпуль», обыгравший «Атлетико» (3:2) в 1-м туре общего этапа.
Первые 13 мест расположились таким образом:
1. «Ливерпуль» – 19,99%
2. «Арсенал» – 16,64%
3. «ПСЖ» – 12,17%
4. «Барселона» – 9,85%
5. «Манчестер Сити» – 9,22%
6. «Бавария» – 6,48%
7. «Реал» – 6,00%
8. «Челси» – 5,13%
9. «Интер» – 2,78%
10. «Ньюкасл» – 1,84%
11. «Тоттенхэм» – 1,46%
12. «Наполи» – 1,08%
13. «Боруссия» Дортмунд – 1,02%.
Остальные команды получили менее одного процента.
