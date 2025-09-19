Булыкин о «Спартаке»: «Канчельскис мог бы подойти. Хороший тренер, за словом в карман не лезет, опытный – играл везде»

Дмитрий Булыкин считает, что Андрей Канчельскис мог бы тренировать «Спартак».

Сейчас экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и других клубов возглавляет брянское «Динамо ».

Ранее сообщалось , что красно-белые проводили консультации по поводу преемника на случай расставания с Деяном Станковичем .

«Канчельскис мог бы подойти «Спартаку », он мог бы потренировать команду, но я думаю, что они будут выбирать какого-нибудь иностранца. Они хотят именитого зарубежного тренера, думая, что он принесет что-то новое в команду.

Но Канчельскис – хороший тренер, за словом в карман не лезет, опытный – играл везде, поэтому, конечно, он пригодится в любой команде. Вопрос только в том, как он будет чувствовать себя в топ-клубах, это все-таки совершенно разные вещи.

А так, его можно проверить во многих клубах, и «Спартак» не исключение», – заявил экс-нападающий сборной России.