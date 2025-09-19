«Надо иметь большие яйца, чтобы так пробить в его возрасте». Талалаев о паненке 19‑летнего форварда «Балтики» Степанова

Андрей Талалаев отметил характер 19-летнего форварда «Балтики» Кирилла Степанова.

В матче Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 10:9 по пен.) Степанов сравнял счет на 93-й минуте и реализовал удар в серии 11-метровых в стиле Паненки.

— У нас мальчонка вышел один. Он вчера мог уехать домой к вечеру, косяк у него был один. Я пожелал ему забить два мяча, тогда бы он исправил этот момент.

Знаю, что любой тренер из моей молодости выгнал бы. Но мы должны учитывать разницу поколений в воспитании. Мы поставили ему задачу, и он ее выполнил. Теперь будет чаще привлекаться.

— Он по‑пижонски исполнил пенальти.

— Надо иметь большие яйца, чтобы так пробить в его возрасте. У него непростой характер, но этим и привлекает. Надо брать ситуацию как быка за рога. Вчера все могло повернуться против него, но сегодня он все изменил. Посмотрим, как дальше будет развиваться его карьера, — сказал тренер «Балтики».

