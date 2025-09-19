Ткаченко о Кахигао: «В чем он непрофессионален? Все позиции усилены, главный трансфер, за которым шел «Спартак», сделали – Жедсон. Это про суть, а не про пиар»

Герман Ткаченко оценил работу Франсиса Кахигао в «Спартаке».

– Спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао вы называли «профессиональным парнем». После этого окна не изменили мнение?

– Нет, конечно. А в чем он непрофессионален? В том, что почти не дает интервью? Спортивный директор не может давать интервью во время окна. Оно закончилось – Кахигао сразу поговорил с медиа.

Кампания завершена, все позиции усилены. Да, не первыми номерами, не сразу, потому что рынок сложный, но это проблема нашего футбола, а не «Спартака».

Главный трансфер, за которым они шли, они сделали – это Жедсон. Это про суть, а не про пиар.

– Жедсона купили за 26 млн евро + 2 млн бонусами. Многие говорят, что за эти деньги его купили бы все – и не работая спортивными директорами.

– Это ерунда. Убедить «Бешикташ» отпустить одного из лучших игроков – работа. У них же другая модель: турки в основном подписывают, а не продают футболистов.

Убедить Жедсона приехать в «Спартака» – работа. «Спартак» заполучил сильного игрока, они молодцы.

– Продажа Мангаша за 300 тысяч евро – это нормально?

– Мангаш ныл, хотел уйти. И это не 300 тысяч, а все-таки под 1 млн. Он ушел за небольшие деньги, но, вероятно, лучше получить их, чем остаться с человеком, который не очень хочет играть.

– Продажа Алексиса Дуарте и покупка Александра Джику и Кристофера Ву – качественная работа? Про сложности рынка все понимаю, но это большие изменения в очень важной линии в самом конце окна.

– Дуарте давно стоял на выход. Он и сам хотел уйти, и Деян Станкович , насколько я понимаю, совсем был не против его продажи. Да, если бы Дуарте ушел пораньше, было бы лучше, но это же не Срджан Бабич и Эсекиэль Барко с точки зрения влияния на игру «Спартака », – сказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко в интервью Спортсу’‘ .