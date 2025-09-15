Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценила хавбека «Локо» в 43,9 млн евро. Кисляк за 34,7 млн евро – 2-й, Луис Энрике за 33,4 млн – 3-й, Гладышев за 20,5 млн – 5-й, Угальде за 19,7 млн – 6-й