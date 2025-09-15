Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценила хавбека «Локо» в 43,9 млн евро. Кисляк за 34,7 млн евро – 2-й, Луис Энрике за 33,4 млн – 3-й, Гладышев за 20,5 млн – 5-й, Угальде за 19,7 млн – 6-й
CIES назвала Алексея Батракова самым дорогим футболистом Мир РПЛ.
Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг оценочной трансферной стоимости футболистов чемпионата России в соответствии со своей статистической моделью.
Полузащитник «Локомотива» возглавил список – его трансферная стоимость оценивается в 43,9 миллиона евро.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Алексей Батраков («Локомотив») – 43,9 млн евро;
2. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 34,7 млн евро;
3. Луис Энрике («Зенит») – 33,4 млн евро;
4. Педро («Зенит») – 24,8 млн;
5. Ярослав Гладышев («Динамо») – 20,5 млн;
6. Манфред Угальде («Спартак») – 19,7 млн;
7. Сергей Пиняев («Локомотив») – 19,6 млн;
8. Константин Тюкавин («Динамо») – 18,6 млн;
9. Жерсон («Зенит») – 18,4 млн;
10. Кирилл Глебов (ЦСКА) – 16,4 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: CIES Football Observatory
