Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценила хавбека «Локо» в 43,9 млн евро. Кисляк за 34,7 млн евро – 2-й, Луис Энрике за 33,4 млн – 3-й, Гладышев за 20,5 млн – 5-й, Угальде за 19,7 млн – 6-й

CIES назвала Алексея Батракова самым дорогим футболистом Мир РПЛ.

Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг оценочной трансферной стоимости футболистов чемпионата России в соответствии со своей статистической моделью.

Полузащитник «Локомотива» возглавил список – его трансферная стоимость оценивается в 43,9 миллиона евро.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Алексей Батраков («Локомотив») – 43,9 млн евро;

2. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 34,7 млн евро;

3. Луис Энрике («Зенит») – 33,4 млн евро;

4. Педро («Зенит») – 24,8 млн;

5. Ярослав Гладышев («Динамо») – 20,5 млн;

6. Манфред УгальдеСпартак») – 19,7 млн;

7. Сергей Пиняев («Локомотив») – 19,6 млн;

8. Константин Тюкавин («Динамо») – 18,6 млн;

9. Жерсон («Зенит») – 18,4 млн;

10. Кирилл Глебов (ЦСКА) – 16,4 млн евро.

